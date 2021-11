In relazione al bollettino meteo diffuso dal Dipartimento regionale della Protezione Civile che indica un un allerta meteo con allarme ARANCIONE dalla mezzanotte di oggi e per l’intera giornata di domani su la città di Favara, il sindaco Antonio Palumbo ha appena firmato un’ordinanza sindacale che stabilisce per domani, mercoledì 10 novembre, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ville e cimiteri.