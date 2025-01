Allerta rossa a Favara: scuole chiuse e sospensione delle attività all’aperto

In vista dell’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile regionale per la giornata di domani, 17 gennaio, il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha adottato importanti misure precauzionali per garantire la sicurezza dei cittadini. Con un’ordinanza straordinaria, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre alla sospensione di ogni attività all’aperto. Rimarranno chiusi anche ville, giardini, impianti sportivi e cimiteri. Il mercato cittadino, previsto per la giornata di domani, non si terrà. Le decisioni si rendono necessarie per fronteggiare le condizioni meteo particolarmente avverse, che prevedono forti raffiche di vento e un rischio elevato di danni. L’amministrazione comunale raccomanda alla popolazione di adottare ulteriori precauzioni: liberare verande e balconi da oggetti che potrebbero essere trascinati dal vento e rappresentare un pericolo per persone e cose. Questa misura straordinaria è volta a garantire la tutela della comunità e a minimizzare i rischi in un momento di emergenza.

Clicca qui per leggere l’ordinanza ufficiale