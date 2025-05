All’Istituto “Andrea Camilleri” un viaggio tra i sensi e le storie: bambini protagonisti di un’esperienza educativa innovativa

Oggi, presso il plesso “Bersagliere Urso” dell’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri” di Favara, diretto dalla Dott.ssa Rosetta Morreale, si è svolta un’attività speciale nell’ambito dei progetti Look, Smell, Touch & Write e Scrittori in Erba, inseriti nel programma “Il Gioco e le Neuroscienze”. I bambini sono stati coinvolti in un percorso educativo che stimola i sensi e la narrazione, basato su principi neuroscientifici che promuovono l’apprendimento attraverso esperienze dirette e emozionanti. Nel primo progetto, i piccoli alunni hanno incontrato l’Armadio dei Sensi, un compagno di viaggio curioso e affascinante, che li ha guidati alla scoperta del mondo attraverso il tatto, l’olfatto e la vista. Questa attività ha acceso in modo naturale la loro curiosità, rafforzando i legami tra percezione sensoriale e memoria. Nel secondo progetto, grazie alla tecnica giapponese del kamishibai, è stata raccontata la storia di Sam il Semino. Le immagini e le parole hanno catturato l’attenzione dei bambini, che alla fine del racconto hanno piantato un seme, trasformando la storia in un’esperienza concreta. Un gesto semplice ma ricco di significato, che ha permesso loro di comprendere il valore della cura, della pazienza e del ciclo della vita. Un ringraziamento speciale va alla dirigente Dott.ssa Rosetta Morreale, per la sua visione educativa attenta e sensibile. Il suo sostegno a progetti che uniscono pedagogia e neuroscienze rende la scuola un luogo dove i bambini possono crescere in modo autentico, liberi di esplorare e imparare con entusiasmo.