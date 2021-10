Alluvione, Pullara (Conflavoro PMI Sicilia): “Investire su infrastrutture e ambiente”

Giuseppe Pullara, segretario regionale Sicilia e vicepresidente nazionale Conflavoro PMI, interviene sul nubifragio abbattutosi sulla Sicilia.

“La nostra vicinanza va a chi ha perso una persona così come va alle imprese colpite a livello economico. Ci saranno ripercussioni non solo nel Catanese, ma anche sull’economia dell’intera isola e strascichi importanti su tutto il Paese. Pensiamo al comparto agroalimentare, al suo indotto già messo alle corde dalla crisi e, ancora una volta, alla zona industriale del territorio colpito. Lo stato d’emergenza è d’obbligo, ma quel che davvero serve è una progettualità futura che possa aiutare a evitare calamità simili, purtroppo sempre più frequenti e assolutamente inaccettabili. Serve quindi un piano che guardi a un diverso futuro infrastrutturale e ambientale per tutta la Regione, la parola d’ordine deve essere prevenzione. E i fondi del PNRR devono esser tenuti di conto in tal senso, non possiamo sprecare questa occasione”.