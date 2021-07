Altri tre importanti rinnovi nel Pro Favara: Andrea Cava, Francesco Pellegrino e Charles King

Pro Favara attivissima in queste ore. Il team di mercato della società gialloblu composto dal vicepresidente Capodici, dal direttore generale Cusumano e dal direttore sportivo Longo, ha messo a segno tre importanti riconferme.

Si tratta del regista Andrea Cava, di Crotone, classe 1996, che già lo scorso anno ha positivamente impressionato per visione di gioco e potenza del tiro, della mezzala liberiana Charles King, classe 2000, ma ormai naturalizzato favarese perché da anni in maglia gialloblu ed uno dei beniamini della curva Nord e della mezzala Francesco Pellegrino, classe 2001, lo scorso anno uno dei più promettenti under del campionato di Eccellenza.

“Il nostro gruppo di lavoro –afferma soddisfatto il presidente Rino Castronovo- sta facendo un ottimo mercato precampionato, pianificando riconferme ed acquisti in sintonia con il nostro mister Andrea Pensabene”.