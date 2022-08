Altro arrivo in casa Pro Favara. Nella rosa il forte difensore Alessio Ferotti

Altro arrivo in casa Pro Favara. Oggi si è aggregato alla rosa il forte difensore Alessio Ferotti, classe 2000, lo scorso anno in maglia verde amaranto della Sancataldese in serie D.

Ferotti ha nel suo curriculum importanti stagioni con le maglie di Parmonval, Canicattì, Enna e Sancataldese. Con l’ingaggio del difensore palermitano si alza ancora la qualità della rosa della Pro Favara, ad una settima dall’inizio della stagione agonistica.