Amministrative 2021 a Favara, ieri primo comizio per Antonio Palumbo

Si è tenuto ieri sera in piazza Don Giustino a Favara il primo comizio pubblico del candidato sindaco Antonio Palumbo.

Di fronte ad un numeroso pubblico hanno preso la parola tra gli altri gli assessori designati Pierre Vaccaro, Laura Mossuto, Antonella Morreale e Angelo Airò Farulla e alcuni candidati al consiglio comunale.

A chiudere il comizio è stato il candidato sindaco di Favara per i Beni comuni, Pd e l’Altra favara Antonio Palumbo.

“Per il nostro primo appuntamento pubblico non potevamo non scegliere di fare un comizio – spiega – perché noi è così che intendiamo la politica: in modo militante. Siamo dei militanti, lo siamo sempre stati: a difesa del bene comune, dell’acqua pubblica, contro ogni forma di privatizzazione dei servizi comunali. Adesso continueremo ad incontrare la città con altri appuntamenti che sono già in programma nei prossimi giorni e che potrete trovare sui nostri canali social”.