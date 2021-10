Amministrative, Calogero Pisano: Giuseppe Conte? Uno che ha detto di tutto e fatto esattamente il suo contrario, i favaresi e gli empedoclini non si faranno abbindolare

Riceviamo e Pubblichiamo la nota del commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano, relative alle dichiarazioni del Presidente del M5S, Giuseppe Conte, rilasciate a margine del comizio tenuto stamattina a Favara

“Le dichiarazioni rilasciate da parte del Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine del comizio tenuto oggi a Favara, sono surreali. Parlando del Recovery Fund, l’ex Presidente del Consiglio ha categoricamente affermato che una parte cospicua dei fondi del Pnrr devono essere garantiti al sud e che il suo movimento farà di tutto perché questo accada”. Lo dichiara Calogero Pisano commissario provinciale di Fratelli d’Italia.

“Tutto molto bello e condivisibile, – continua Pisano – purtroppo, però, Giuseppe Conte dimentica (forse) che il piano di ripartizione dei finanziamenti previsti dal Pnrr è stato già approvato dalla maggioranza di governo, di cui il suo movimento fa parte, e che nulla arriverà per le infrastrutture e le strade della nostra provincia. Anche sul tema dell’immigrazione la posizione espressa da Giuseppe Conte appare ben lontana da quanto affermava un paio di anni fa, quando con enfasi dichiarava di voler dare una sferzata all’immigrazione clandestina, risultando oggi sostanzialmente accomodante rispetto alla politica dei porti spalancati del Ministro dell’Interno Lamorgese che ha portato sulle coste agrigentine, da gennaio ad oggi, in piena crisi pandemica e con le restrizioni anti covid imposte agli italiani, ben 40.000 clandestini”.

“La storia politica di Giuseppe Conte parla chiaro, ha detto di tutto e fatto esattamente il suo contrario, un politico semplicemente inaffidabile, basta fare una semplice ricerca su internet per rendersene conto. Stia certo l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, – conclude il commissario provinciale Calogero Pisano – questa volta gli elettori favaresi ed empedoclini, scottati da cinque anni di amministrazione grillina, che ha ridotto Favara e Porto Empedocle in macerie, non si faranno abbindolare dalle sue parole e sanciranno con il loro voto, come è successo lo scorso fine settimana in altre città italiane, la fine del Movimento 5 Stelle anche nella nostra provincia”.