Amministrative Favara 2021. Giuseppe Infurna: “Ringrazio tutti i Favaresi per il sostegno ricevuto”

Il candidato Giuseppe Infurna che è ormai fuori dalla partita con un risultato di poco oltre il 28 per cento, con una nota stampa inviata in redazione ringrazia i suoi elettori.

“Voglio ringraziare tutti i Favaresi per il sostegno ricevuto. Abbiamo condotto una campagna elettorale cercando di spiegare il nostro progetto; purtroppo non è un mistero che col centrodestra diviso, avremmo favorito il candidato Palumbo, al quale vanno le mie congratulazione per il risultato raggiunto. Ringrazio tutti i candidati al consiglio comunale e le liste che mi hanno appoggiato, assieme ai quali analizzeremo meglio le risultante del voto”.