Amministrative Favara. Sabato il Pd si presenta alla città

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del Coordinamento Cittadino PD Favara sull’apertura della campagna elettorale di cui alleghiamo integralmente sotto:

Le elezioni amministrative di Favara rappresentano un crocevia di fondamentale importanza, non soltanto per restituire una proposta seria e di buon governo ad una comunità vessata e mortificata da anni di mala gestione della cosa pubblica, ma anche per rilanciaree restituire centralità al fronte democratico agrigentino, mandando un chiaro segnale alle destre ed alle loro politiche arroganti e fallimentari.