Amministrative, Pullara: pronti alla sfida elettorale nei sei Comuni agrigentini.

L’adesione alla Lega avvenuta nel pieno della pausa estiva ed a ridosso delle competizioni amministrative del 10 e 11 ottobre non ha consentito di poter dare il pieno sostegno al simbolo della Lega e pertanto, sempre dell’ambito del centro destra con gli amici abbiamo deciso, in accordo con i vertici di partito, di proseguire l’esperienza politica di “Onda”. Lo afferma Carmelo Pullara, presidente Commissione speciale all’Ars

“Con “Onda” – continua Pullara – saremo presenti con il nostro simbolo ovvero con nostro candidati in tutti i sei comuni. – afferma il leghista Carmelo Pullara” .

A Favara sosterremo il candidato sindaco Giuseppe Infurna, a Canicattì Cesare Sciabarrà, a Porto Empedocle Rino Lattuca, Andrea Iatì a Montallegro e Giuseppe Arcuri a Montevago.

In un contesto non semplice – prosegue Pullara – abbiamo voluto puntare sulla qualità dei profili scelti, soprattutto puntando su persone che fanno del principio di libertà il proprio modus operandi. Ringrazio perciò tutti gli amici che ci hanno confermato la loro fiducia e che si stanno spendendo per questa campagna elettorale.

Lo spirito di servizio che ci contraddistingue è affine alla visione politica della Lega per il territorio, fatta di impegno, capacità di ascolto e di risolutezza quando richiesta dalle circostanze – conclude Pullara –. La fedeltà agli alleati è garanzia che non si perderà un attimo per essere operativi con le sue forze migliori così da dare ai cittadini risposte e, soprattutto, nuove prospettive”.