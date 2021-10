AMMINISTRATIVI FAVARA 2021. ONDA & CAMBIARE PASSO, UN GRANDE SUCCESSO

“La lista Onda & Cambiare Passo ha ottenuto un grande successo, siamo stati la vera novità di questa tornata elettorale della Città di Favara, due anime che hanno scritto un pezzo importante ed indelebile di questa recente elezione”. Inizia così il comunicato stampa a firma del fondatore del movimento “Cambiare Passo” Michele Montalbano, di cui alleghiamo integralmente sotto:

“Un risultato che ripaga il gruppo dirigente degli sforzi compiuti, ponendo le basi per nuove ed entusiasmanti percorsi di impegno verso il territorio favarese.

Un lungo percorso culminato con l’elezione di Giuseppe Lentini e Miriam Indelicato alla carica di consigliere comunale, permettendo a tutti di essere rappresentati nella massima assise cittadina. Siamo stati una squadra. Un grazie va a tutte le candidate e i candidati che con spirito di sacrificio si sono spesi nella riuscita del progetto politico, che vuole continuare ad essere un lavoro di sintesi in direzione del miglioramento della nostra città. Per i tanti consensi ottenuti un grazie a tutti i nostri elettori, che cercheremo in ogni modo di non deludere, mettendo impegno, dedizione e competenza.

Ci aspetta tanto lavoro, lo faremo senza pregiudizi, elimiando ogni steccato ideologico, ma solo per il bene della comuntà favarese, come sempre abbiamo fatto. Siamo nati liberi e liberi continueremo ad essere, in sintonia con la voglia di essere strumenti a servizio della buona politica”.