Amore e Psiche al Teatro dell’Efebo: un viaggio mitologico ad Agrigento

Martedì 26 agosto 2025, alle ore 21:00, il Teatro dell’Efebo di Agrigento si prepara ad accogliere un evento culturale di grande richiamo, la rappresentazione teatrale Amore e Psiche, ispirata al celebre racconto di Apuleio. Uno spettacolo che promette di incantare il pubblico con una fusione di teatro, musica dal vivo, danza e scenografie suggestive, sotto la sapiente regia di Ilenia Costanza.

Da un’idea originale di Claudia Rizzo, che interpreta uno dei ruoli principali e firma le canzoni eseguite dal vivo, Amore e Psiche porta in scena la storia d’amore intramontabile tra Psiche e il dio Amore, narrata con un linguaggio contemporaneo ma fedele al mito. Scritto e diretto da Ilenia Costanza, lo spettacolo vanta un cast di talento, composto da Enzo Piscopo, Ilaria Bordenca, Emanuele Zappatiello e Marta Iacopini, che daranno vita ai personaggi con intensità e profondità. Le coreografie, curate da Valeria Costanza con l’assistenza di Roberto Sorrentino, saranno eseguite dal corpo di ballo The A S-Kool, composto da giovani e promettenti danzatori, Darlyn Biffetto, Giada Castronovo, Roberta Crapanzano, Giorgia Attardo, Miriam Ruggeri, Carola Sciacca, Noemi Sciacca e Cecilia Balistreri. La loro energia darà corpo al racconto, intrecciandosi con le musiche originali di Lele Gambera e le canzoni scritte e interpretate da Claudia Rizzo, che accompagneranno dal vivo l’intera performance. Le scenografie, firmate da Valerio Vella con l’assistenza di Paolo Tuzzè e l’allestimento di Mariaelena Alcoraci, promettono di trasportare il pubblico in un mondo onirico, mentre i costumi di Clara Fiorentino completeranno l’atmosfera suggestiva. La selezione musicale e l’aiuto regia sono affidati a Lorena Vetro, che ha contribuito a dare coerenza e armonia al progetto.

Lo spettacolo è prodotto da Le Muse, con la produzione esecutiva de I Vetri Blu. Un ringraziamento speciale va a Sandra Fanara e Giada Milia per il loro supporto, che ha reso possibile la realizzazione di questo ambizioso progetto. Amore e Psiche si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti del teatro e della cultura classica, ma anche per chi desidera immergersi in una storia universale, raccontata con passione e creatività. L’appuntamento è per il 26 agosto al Teatro dell’Efebo, un’occasione per celebrare l’arte in una delle cornici più affascinanti della Sicilia.

