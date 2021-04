Anche a Favara tra dubbi e timori da domani si torna a scuola

Da domani nella città di Favara di colore rosso si torna a scuola. Asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie e scuole superiori da domani 26 aprile si ritorna a scuola in presenza fino alla fine dell’anno scolastico. Lo specifica poco fa in una diretta Facebook la sindaca Anna Alba dopo avere ricevuto notizia di una circolare firmata dall’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, Roberto Lagalla, in materia di apertura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nella Regione Siciliana. Le disposizioni saranno in vigore fino alla conclusione dell’anno scolastico, salvo ulteriori provvedimenti. Per quanto riguarda i contagi, la città di Favara è sotto i 150 positivi, quindi possiamo sperare per la prossima settimana ad un cambio di colore che va dall’attuale colore rosso ad arancione.