Angelisa Castronovo e Antonino Moscatt: due produttori agrigentini dietro il trionfo di “La guerra di Cesare”

Il film “La guerra di Cesare”, prodotto dagli agrigentini Angelisa Castronovo e Antonino Moscatt con la loro società WellSee, conquista un importante riconoscimento al Bif&st – Bari International Film & TV Festival. Fabrizio Ferracane si aggiudica il premio “Meridiana” come miglior attore protagonista. Il lungometraggio, diretto da Sergio Scavio, è un racconto potente e attuale che esplora le difficoltà del mondo del lavoro e le trasformazioni sociali in una provincia che cambia. Il film uscirà nelle sale il prossimo 22 maggio, distribuito da Rs Productions e Mirari Vos.

“Siamo profondamente felici ed emozionati per questo prestigioso riconoscimento ottenuto al Bif&st 2025”, dichiarano Castronovo e Moscatt. “Questo premio è la conferma della forza narrativa e dell’impegno sociale che mettiamo in ogni nostro progetto. ‘La guerra di Cesare’ è un’opera che affronta con sensibilità e intensità temi cruciali come la crisi della società, il coraggio di reinventarsi e le sfide di chi lotta per non arrendersi.”

“Il film è il risultato di un lavoro corale – proseguono i produttori – che ha visto coinvolti grandi professionisti e artisti. Fabrizio Ferracane ha saputo incarnare con straordinaria sensibilità i conflitti interiori del protagonista, dando vita a un personaggio profondamente umano e toccante.”

Il riconoscimento ottenuto al Bif&st non è solo un traguardo per il cast e la produzione, ma anche un’importante affermazione per il cinema indipendente di qualità. “Raccontare storie significative è essenziale per stimolare riflessione e consapevolezza nel pubblico – concludono Castronovo e Moscatt – e questo premio ci sprona a continuare su questa strada.”

“La guerra di Cesare” è scritto da Sergio Scavio e Pier Paolo Piciarelli e vanta un cast d’eccezione: oltre a Fabrizio Ferracane, recitano Alessandro Gazale, Luciano Curreli, Francesca Ventriglia e Sabina Zicconi. Angelisa Castronovo si conferma inoltre protagonista della produzione cinematografica italiana, essendo anche produttrice esecutiva di “Eterno visionario”, l’ultimo film di Michele Placido dedicato a Luigi Pirandello, presentato in anteprima ad Agrigento lo scorso novembre. Il film è prodotto anche da Luca Cabriolu e Andrea Di Blasio per Ombre Rosse, in associazione con Metaphyx, in collaborazione con Rai Cinema e con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna, della Fondazione Sardegna Film Commission, della Fondazione di Sardegna e di Roble Factory.