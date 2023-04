Angelo Varisano e Giovanni Donisi: un’alleanza per il rilancio dell’agricoltura e della gastronomia locale

L‘associazione socio-culturale Nzemmula e il noto chef di cucina Giovanni Donisi hanno siglato un patto per il futuro volto alla valorizzazione del territorio e dei prodotti agricoli locali. L’accordo prevede la collaborazione tra Donisi e l’associazione presieduta da Angelo Varisano per portare avanti un lungo progetto che si concentrerà sulla conoscenza dei prodotti agricoli e sulla valorizzazione di preparazioni storiche rivisitate in chiave moderna.

Donisi ha dichiarato di essere entusiasta di partecipare a un grande progetto pieno di vantaggi culturali, turistici, paesaggistici ed soprattutto agroalimentari che lo rendono protagonista. Il noto chef si è impegnato a contribuire alla realizzazione di iniziative, seminari e convegni formativi che mirano a valorizzare le radici culinarie del territorio.

Il presidente Varisano si è detto soddisfatto di aver stretto un accordo con Donisi, il cui contributo rappresenta un importante passo avanti per la rete tecnica che si sta creando all’interno dell’associazione Nzemmula. Varisano ha sottolineato l’importanza di valorizzare i prodotti a km0 e di promuovere una sana alimentazione, un punto fondamentale per la prevenzione della salute.



La stretta di mano tra l’associazione socio-culturale Nzemmula e il noto chef Giovanni Donisi rappresenta un importante accordo per la valorizzazione del territorio, delle radici culinarie e dei prodotti locali. La collaborazione tra le due parti promette di portare avanti tante novità di inclusione sociale e di valorizzazione del territorio, con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale e alla promozione della salute.