Angelo Vita: la rivoluzione della scuola parte dalle relazioni

In un tempo in cui la scuola appare costantemente schiacciata tra verifiche, numeri e performance, c’è chi prova a cambiare prospettiva. Angelo Vita, docente di Filosofia e Pedagogista, torna in libreria con Il disagio della didattica (Medinova), un saggio che si propone come un vero e proprio manifesto per ripensare il senso dell’educazione contemporanea.

Il volume rappresenta un’evoluzione naturale del precedente lavoro La didattica del dis-agio (2019), ma segna anche un passaggio più deciso e radicale: dall’idea di una “scuola delle prestazioni” a quella di una scuola fondata sull’ascolto, sulla relazione e su una rinnovata centralità dell’essere umano. Secondo Vita, infatti, il disagio che attraversa studenti e docenti non è un elemento marginale, ma il sintomo di un sistema che ha progressivamente smarrito la dimensione relazionale.



Il cuore della proposta è l’introduzione di uno sguardo “clinico” nella didattica, inteso non in senso sanitario, ma come capacità di osservare, comprendere e accogliere le fragilità che abitano le aule scolastiche. Una rivoluzione silenziosa, ma profonda, che punta a restituire dignità al rapporto educativo, trasformandolo da semplice trasmissione di contenuti a spazio autentico di crescita.

A dare ulteriore rilievo all’opera è la prefazione di Matteo Saudino, noto al grande pubblico come BarbaSophia, che contribuisce a proiettare il progetto su un piano nazionale, sottolineandone l’urgenza culturale. Non meno significativo è il sostegno della Dirigente Mirella Vella, figura chiave nella valorizzazione di una scuola capace di innovarsi senza perdere la propria anima.

La presentazione ufficiale del libro si terrà lunedì 30 marzo alle ore 9:30 presso il Liceo M.L. King di Favara, nella sala Calogero Marrone. Un luogo simbolico, perché è proprio qui che Angelo Vita vive quotidianamente la realtà scolastica che racconta e prova a trasformare.

L’incontro si preannuncia come un momento di confronto aperto tra docenti, studenti e operatori del settore, ma anche come un invito più ampio a ripensare il ruolo dell’educazione nella società contemporanea. Perché, come suggerisce l’autore, educare oggi non è solo un compito: è, prima di tutto, un gesto rivoluzionario.