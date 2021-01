In Sicilia, dall’avvio della campagna vaccinale anti Covid, sono già oltre 18 mila le persone che hanno già ricevuto il vaccino. In particolare, nella sola giornata di ieri, lunedì 4 gennaio, in tutto il territorio regionale sono state complessivamente somministrate 8169 dosi di farmaco su altrettanti cittadini. Solo in provincia di Agrigento sono stati inoculati oltre mille vaccini, con precisione 1155 a personale sanitario, suddivise fra i cinque presìdi ospedalieri della provincia.