Antonio Cannavò non è più un tesserato della SSD Pro Favara 1984. Scelta consensuale tra atleta e società

Si dividono, in maniera consensuale, le strade tra la SSD Pro Favara 1984 ed il bomber Antonio Cannavò. L’atleta peloritano ha manifestato alla società la richiesta, per esigenze familiari, di avvicinarsi a casa, a Messina. La dirigenza gialloblù ha accontentato le richieste di Antonio Cannavò, consapevole che le esigenze familiari hanno la priorità sul progetto sportivo. Ringraziamo Antonio Cannavò per il contributo dato nelle 10 giornate di campionato, sempre titolare al centro del nostro attacco. Il giocatore ha salutato squadra ed anche tifosi. Nella foto Cannavò nella sede del gruppo Ultras Curva Nord per un saluto prima di lasciare Favara.