Antonio Palumbo è il nuovo sindaco di Favara. Intorno alle 15.30 di oggi il primo cittadino si è ufficialmente insediato dopo aver ricevuto la fascia tricolore dal commissario dell’Ente Filippo Nasca durante una breve cerimonia svoltasi all’interno dell’aula “Falcone e Borsellino” alla presenza di parenti e sostenitori.

“Questa fascia può sembrare leggera, ma è estremamente pesante – ha commentato Palumbo con un filo di emozione -. Già da ieri abbiamo iniziato a lavorare, confrontandoci con una situazione che è assolutamente allarmante sotto il punto di vista finanziario. Sentiamo forte la responsabilità di dare le risposte ai cittadini, partendo dai temi più dibattuti come quelli connessi al servizio di igiene ambientale, ma continuando con tutti quei servizi, a partire da quelli che riguardano le disabilità – che oggi non sono garantiti. Chiediamo, e lo abbiamo fatto fin dal primo momento, a tutti i favaresi di restarci vicino. Di sostenerci, di correggerci, di essere parte attiva in un processo di rinnovamento di questa città”.