Aperitivo Solidale per la Lotta al Cancro Pediatrico: Lions Club Agrigento Host in Prima Linea

L’evento in questione, tenutosi il 7 settembre scorso, fortemente voluto dalla Presidente, la Prof.ssa Arena, si inserisce nel programma dei service e progetti che il Lions Club Agrigento Host e i soci tutti intenderanno condurre nell’anno sociale appena iniziato, ma, sopratutto, nel solco dell’armonia, della sinergia e del servizio verso la società concetti che, la Presidente, ha voluto mettere al centro del suo mandato. Queste, piuttosto, le parole della Presidente del Lions Club Agrigento Host: «tematiche come queste, vale a dire la lotta al cancro pediatrico, non possono che essere centrali nel nostro agire da Lions e da Donne e Uomini impegnati nel sociale. Uno dei nostri obiettivi nella società è, infatti, quello di essere da speranza, da punto di riferimento per le nostre comunità e lo riusciamo ad essere anche grazie ad un grande “strumento”, cioè la Fondazione “LCIF”, che ci consente, come Lions, di intervenire in maniera capillare e di essere di particolare impatto nella società e nella comunità internazionale. Il Lions Club Agrigento Host, questo storico club che ho l’onore di presiedere in questo anno sociale, ha da sempre manifestato una spiccata sensibilità ai temi quali la lotta al cancro pediatrico, distinguendosi per la concretezza nell’agire. L’aperitivo solidale, dunque, vuole rappresentare, non soltanto un momento di convivialitá e di armonia, elementi fondamentali per una maggiore solidità tra i Club Lions e i soci, ma, sopratutto, l’esempio concreto che se si vuole si possono raggiungere obiettivi concreti.