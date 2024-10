Aperte le candidature per i Mercatini di Natale 2024 ad Agrigento: scadenza 18 ottobre

Nell’ambito dell’avviso pubblico per la manifestazione “Natale ad Agrigento 2024” sono presentabili le

candidature per la partecipazione ai “Mercatini di Natale 2024”, che si svolgeranno dal 13 al 24 dicembre nelle aree di Piazza Marconi, Villa Bonfiglio e Viale della Vittoria.

L’iniziativa prevede l’allestimento di tradizionali casette natalizie in legno, destinate alla vendita di prodotti artigianali e alimentari.

L’avviso è rivolto alle Associazioni di categoria degli operatori del settore del commercio su area pubblica, i

soggetti singoli (imprese individuali, società commerciali, società cooperative) i consorzi, i raggruppamenti temporanei di imprese, le associazioni operanti nel settore dell’organizzazione di eventi commerciali, culturali, artistici e di spettacolo.

Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate entro il 18 ottobre 2024 tramite PEC all’indirizzo suap@pec.comune.agrigento.it

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici competenti ai numeri: 0922/590915 – 3387917539 o consultare il link https://comune.agrigento.it/novita/avviso-per-lorganizzazione-della-manifestazione-

denominata-natale-ad-agrigento-2024/