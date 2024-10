Aperte le iscrizioni al 2° Slalom Città di Favara: competizione al via il 13 ottobre

Con l’approvazione del regolamento particolare di gara sono già aperte ufficialmente le iscrizioni al 2° Slalom Città di Favara e si chiuderanno mercoledì 9 ottobre alle 20. La competizione, organizzata dalla società sportiva Proracing con il patrocinio del Comune di Favara, si conferma una tappa importante nel panorama automobilistico, valida per la Coppa nazionale della 5^ Zona. Si attendono per l’appuntamento sportivo numerosi equipaggi provenienti da tutta la Sicilia, la gara promette spettacolo al massimo livello, mettendo alla prova l’abilità dei piloti su un percorso tecnico di 2990 metri. La manifestazione sportiva sarà preceduta sabato 12 ottobre con le verifiche tecnico sportive presso lo stadio comunale di Favara. Durante le operazioni di verifica sarà possibile vedere da vicino le vetture e i piloti che si cimenteranno durante la competizione.

“Siamo pronti a ospitare – dice Francesco Urso, amministratore unico della Ssd Proracing – la seconda edizione dello slalom automobilistico ‘Città di Favara’ che ha suscitano lo scorso anno notevole apprezzamento da piloti e appassionati. Il prossimo 13 di ottobre la strada statale 122, che da Favara si dirige verso Castrofilippo, si trasformerà̀ in un tracciato adrenalinico per una competizione tra i birilli, offrendo uno spettacolo che unisce la bellezza paesaggistica del territorio alla passione per il motorsport”.

La gara entrerà nel vivo domenica 13 ottobre con il semaforo verde che scatterà alle 9 con la ricognizione del percorso. I piloti si sfideranno in tre manche su un percorso di 2.990 metri. Lungo il percorso saranno dislocate 12 postazioni di rallentamento con birilli. Queste chicane artificiali, posizionate strategicamente lungo il percorso, richiederanno precisione millimetrica e nervi saldi.

La direzione della gara è stata affidata al cosentino Fiore Perri che sarà collaborato dagli ufficiali di gara provenienti da varie province siciliane che garantiranno il regolare svolgimento della manifestazione. L’evento non solo offrirà emozioni sportive, ma sarà un’occasione per promuovere il territorio e le sue eccellenze, turistiche e gastronomiche locali. “Siamo orgogliosi di poter ospitare per il secondo anno una manifestazione che, dopo i successi dello scorso anno, mira a diventare una tappa di primo piano delle iniziative siciliane dedicate agli appassionati della velocità e non solo – dice l’assessore allo Sport Angelo Airò Farulla -. Siamo fermamente convinti che questi appuntamenti si traducano poi in una effettiva ricaduta sul territorio e siamo già al lavoro per importanti sorprese per il 2025. Ringrazio per il lavoro svolto il dirigente Giacomo Sorce”. La premiazione finale si svolgerà al Castello chiaramontano, che ospiterà anche la direzione di gara. Grazie alla collaborazione con Radio Favara 101 la telecronaca dell’evento interamente trasmessa via radio in modo da consentire ai tanti appassionati di seguire i tempi dello slalom. Per informazioni dettagliate sul programma dello slalom, iscritti, orari e tanto altro ancora è possibile visionare il sito ufficiale www.ssd-proracing.it.