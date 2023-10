Aperti i termini per il contributo economico per il trasporto scolastico dei bambini disabili

Una nuova opportunità per sostenere l’istruzione inclusiva nel territorio comunale

Il Comune di Favara ha annunciato l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze finalizzate alla fruizione del contributo economico sostitutivo del servizio di trasporto per alunni disabili presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado su tutto il territorio comunale. Questo importante iniziativa mira a facilitare l’accesso all’istruzione per i bambini disabili, garantendo loro un supporto finanziario per il trasporto scolastico. Il contributo è stato fissato in € 4,00 al giorno per il primo figlio disabile, mentre per ogni ulteriore figlio disabile frequentante le scuole sopra indicate, è previsto un contributo di € 2,00 al giorno.

Per poter beneficiare di questo sostegno, è necessario presentare domanda presso l’Ufficio di Protocollo, situato in Piazza Cavour, entro il 20 ottobre. I genitori possono utilizzare il modello predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione, disponibile in allegato alla notizia, oppure richiederlo presso l’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, sito in via Ignazio Silone.

Un aspetto importante da tenere presente è che il termine di scadenza non è perentorio, il che significa che le eventuali istanze pervenute anche dopo il 20 ottobre saranno prese in considerazione, a condizione che siano corredate dalla documentazione richiesta. L’erogazione di questo contributo rappresenta un passo significativo verso la promozione dell’istruzione inclusiva nel nostro Comune, garantendo a tutti i bambini disabili la possibilità di accedere all’istruzione con maggiore facilità. Questa iniziativa è un esempio tangibile dell’impegno del Comune nel sostenere le famiglie e promuovere un ambiente educativo inclusivo, dove ogni bambino ha l’opportunità di apprendere e crescere.

Si incoraggiano quindi tutte le famiglie interessate a presentare le loro domande e ad approfittare di questa preziosa opportunità per garantire un futuro migliore ai loro figli. La promozione dell’istruzione inclusiva è un obiettivo che coinvolge l’intera comunità.

https://comune.favara.ag.it/novita/servizio-trasporto-per-alunni-disabili-richiesta-contributo-economico-sostituvo/