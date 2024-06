Apertura dello sportello decentrato del Cpi di Agrigento presso comune di Raffadali

A partire dalla giornata 24 giugno 2024, è aperto presso i locali del Comune di Raffadali siti in Via Pezzalonga n. 1 (di fronte ufficio tributi) uno sportello periodico decentrato del Centro per l’Impiego (C.P.I.) di Agrigento preposto per l’erogazione dei seguenti servizi:

ATTIVITA’ DI FRONT-OFFICE (PROGRAMMA GOL – SFL – ADI – DID – PATTO DI SERVIZIO);

POLITICHE GIOVANILI;

EROGAZIONE SERVIZI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE;

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO E MIRATO L. 68/99 (ISCRIZIONI – REISCRIZIONI – VARIAZIONI – TRASFERIMENTI):

SELEZIONE MANODOPERA LAVORATORI FORESTALI;

TIROCINI EXTRACURRICULARI E APPRENDISTATO;

INTERVENTI FORMATIVI;

ANALISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE;

SPORTELLO IDO

Il Sindaco di Raffadali, rilevata l’importanza che i Centri per l’impiego rivestono per i cittadini, i cui servizi sono rivolti non solo a fasce di popolazione disoccupata ma soprattutto a quelle definite deboli (categorie protette, immigrati ecc.) si è adoperato, facendo richiesta all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro affinché si potesse attivare uno sportello dell’Ufficio CPI presso il Comune di Raffadali mettendo a disposizione propri locali e strumenti; Dopo la chiusura dell’Ufficio di Collocamento di Raffadali, infatti, afferma il Sindaco Silvio Cuffaro, i nostri cittadini hanno riscontrato notevoli difficoltà nel doversi recare presso il capoluogo di provincia per qualsiasi tipo di richiesta, con l’apertura degli sportelli decentrati del CPI a Raffadali riusciremo a facilitare l’accessibilità e a garantire una migliore fruibilità dei servizi alla popolazione residente.