Apertura progressiva degli sportelli Front-Office

La Gestione Commissariale del Servizio Idrico Integrato comunica che dal 15 giugno 2020 saranno riaperti gli sportelli periferici ubicati nei Comuni di Licata e Ribera che andranno ad aggiungersi a quelli, già operativi, situati nella zona industriale di Aragona e della sede di Sciacca

Gli sportelli saranno aperti anche nel pomeriggio, e rispetteranno gli orari di seguito indicati.

L’apertura viene prevista a seguito delle nuove disposizioni del Governo in relazione all’avvio della “fase 2” della crisi “COVID-19” ed è motivata dalla volontà di migliorare il livello di servizio all’utenza e procedere ad una progressiva normalizzazione del servizio. L’apertura degli sportelli avviene nel rispetto delle misure di sicurezza idonee a garantire la salvaguardia della salute sia dagli Utenti che dal personale dell’azienda.

Gli orari di apertura per la prossima settimana saranno i seguenti:

SEDE CENTRALE ZONA INDUSTRIALE DI ARAGONA

Da Lunedì a Venerdì: mattina dalle 08:30 alle 13.15 e il pomeriggio dalle 13:45 alle 17:00

Sabato: Mattina dalle 08:30 alle 13.30;

SPORTELLO PERIFERICO NEL COMUNE DI SCIACCA

Da Lunedì a Venerdì: mattina dalle 08:30 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00;

SPORTELLO PERIFERICO NEL COMUNE DI LICATA

Lunedì, Mercoledì, Venerdì: mattina dalle 08:30 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00;

SPORTELLO PERIFERICO NEL COMUNE DI RIBERA

Martedì e Giovedì: mattina dalle 08:30 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00;

Gli sportelli rimarranno aperti prioritariamente per le operazioni più complesse e urgenti, tenendo conto che è rimasto, e rimarrà attivo, il servizio di call-center tramite il centralino aziendale e la gestione diretta della propria utenza tramite il sito aziendale www.girgentiacque.com, oggi in versione rinnovata.

Nel rispetto delle indicazioni del Governo, gli utenti che intendono accedere allo sportello dovranno farlo muniti di mascherine e di guanti; l’ingresso sarà previsto al massimo a due utenti contemporaneamente, per assicurare la distanza interpersonale minima di due metri. Le postazioni sono tutte attrezzate con vetri separatori.

Si coglie l’occasione per invitare gli Utenti a utilizzare quanto più possibile il sito web aziendale e tutti i canali telematici. Sul sito web www.girgentiacque.com sono presenti tutte le informazioni sul servizio in generale e sulla propria utenza. E’ possibile consultare la propria posizione, scaricare le bollette, effettuare pagamenti, controllare e comunicare la lettura del contatore, ed avviare qualunque tipo di pratica (volture, nuovi allacciamenti, reclami, ecc.). La visualizzazione del sito si adatta alle dimensioni dello schermo (può essere usato anche tramite tablet e smartphone, come una “app”).