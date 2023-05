Apertura straordinaria della Chiesa Madre: scopri i segreti dei suoi spazi e ambienti chiusi ai fedeli

Se sei appassionato di storia e arte, non puoi perderti l’apertura straordinaria della Chiesa Madre di Palma di Montechiaro, che si terrà domenica 14 maggio in occasione della Giornata Nazionale delle Chiese Aperte, promossa dall’Associazione Polisportiva Archeoclub d’Italia. Grazie alla collaborazione dell’Archeoclub di Palma, dell’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Agrigento, del Comune di Palma e della Parrocchia Maria SS. del Rosario, avrai la straordinaria opportunità di visitare la chiesa madre, oltre ad alcuni spazi ed ambienti normalmente chiusi ai fedeli. Immergiti nell’arte e nella storia della Chiesa Madre, ammira le opere d’arte di grande valore conservate nella sagrestia e goditi la vista dei tetti e del campanile monumentale, dotato di una pregevole scala a chiocciola.

Non perdere questa occasione unica! Le visite saranno consentite dalle 9:00 alle 18:00.