L’Amministrazione Comunale di Aragona, presieduta dal Sindaco Giuseppe Pendolino, comunica che con Delibera di Giunta Comunale N. 62 del 22/06/2021 sono stati approvati i “Progetti Utili alla Collettività” (PUC) rivolti ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC).

La legislazione sul reddito di cittadinanza ha previsto l’obbligo, per i percettori dello stesso, di partecipare alla realizzazione di progetti utili alla collettività, per un numero di ore settimanali da un minimo di 8 a un massimo di 16.

“I PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività contribuendo concretamente ad evitare che il reddito di cittadinanza diventi solo e puro assistenzialismo – dichiara il Sindaco Pendolino – nonché occasioni di concreta utilità per la collettività e altresì di crescita personale e professionale degli interessati”.

“Quelle varate dall’Ufficio Servizi Sociali, guidato dal Dirigente Giovanni Papia – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Stefania Di Giacomo Pepe – sono iniziative di alto valore sociale, preziose per la comunità intera e, soprattutto, per coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza. Siamo di fronte ai primissimi progetti di inserimento funzionali a raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa e dalle finalità sociali e di inclusione. Svolgere lavori utili per la collettività non solo contribuisce al miglioramento e alla gestione del bene pubblico, ma fa sì che si sviluppi nel lavoratore un senso di appartenenza alla comunità sempre maggiore, senza sentirsi inutile o, peggio ancora, distante dal mondo del lavoro. L’obiettivo di questi progetti è opposto: far sentire il cittadino percettore del reddito una reale risorsa.

L’Ufficio Servizi Sociali ha redatto quattro PUC, così come di seguito elencati:

“MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO”

“MANUTENZIONE/TUTELA BENI COMUNI”

“ATTIVITA’ DI SUPPORTO A UFFICI COMUNALI”

“SERVIZI DI PULIZIA BENI COMUNI”

“SERVIZI DI CUSTODIA BENI COMUNI”