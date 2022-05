APPROVATO L’EMENDAMENTO MANGIACAVALLO PER COMPLETARE L’ITER DEL MUSEO REGIONALE DI SCIACCA

È stato approvato oggi in finanziaria l’emendamento che porta la firma del deputato regionale, candidato a sindaco di Sciacca, Matteo Mangiacavallo che destina 160.000 euro delle casse regionali ai fini del completamento dell’iter di realizzazione del Museo Regionale di Sciacca.

Museo interdisciplinare, istituito con legge regionale nel lontano 1991, fermo al palo da tre decenni, adesso sta per vedere la luce.

“Con l’emendamento approvato oggi – dichiara Matteo Mangiacavallo – si sblocca definitivamente il trasferimento del Complesso monumentale Santa Margherita di Sciacca dall’ASP di Agrigento al patrimonio della Regione Siciliana. È un passaggio fondamentale verso la musealizzazione dell’immobile”.

“Il governo regionale – conclude Mangiacavallo – che ringrazio per aver sposato e sostenuto, in questi cinque anni, questa importante iniziativa aveva già stanziato 7 milioni di euro per la realizzazione di questo Museo. Adesso non resta che attendere la progettazione definitiva, in capo alla soprintendenza ai BBCC di Agrigento. Questo museo è un piccolo regalo che volevo lasciare alla città di Sciacca dopo dieci anni di attività parlamentare”.