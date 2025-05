Appuntamento il 28 maggio con “Girgenti Amore Mio” di Gianfranco Jannuzzo

Nell’ambito dei progetti ufficiali di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, inseriti nel dossier di candidatura con l’obiettivo di valorizzare il legame tra uomo, natura e creatività attraverso l’arte, il Teatro Pirandello di Agrigento apre le sue porte al pubblico per ospitare “Liolà Fest”, una rassegna di tre giorni dedicata all’arte, alla cultura e alla creatività.

Dal 28 al 30 maggio, dalle 16:30 alle 21:30, il Teatro si trasformerà in uno spazio vivo e dinamico, pronto ad accogliere laboratori, performance itineranti e spettacoli serali, in un’esperienza gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il primo appuntamento serale è per martedì 28 maggio, alle ore 20:30, con lo spettacolo “Girgenti Amore Mio” di e con Gianfranco Jannuzzo.