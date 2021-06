Appunti per un diario: Fabrizio Tinaglia scrive di Luigi Pirandello.

Molti lettori sono rimasti affascinati dalle interviste precedenti, le quali sono state molto apprezzate, così abbiamo deciso di ricontattare Fabrizio Tinaglia il quale ha rilasciato per noi di Favaraweb un breve pensiero sul grande Luigi Pirandello .

Abbiamo chiesto tante cose. Cominciamo così in generale.

Non entreremo nei dettagli delle opere.

Un discorso quindi in generale e possiamo dire tra amici.

“Possiamo fare in sintesi un discorso unico. Ho scritto e parlato spesso in passato del grande scrittore Luigi Pirandello. Oggi vorrei ritornare brevemente sull’argomento in occasione dell’anniversario della sua nascita. Tanti hanno scritto di Luigi Pirandello, io con un accenno voglio solo ricordarlo in modo diverso e con la semplicità necessaria in questo caso per realizzare questo breve scritto. Vorrei quindi riproporre le stesse domande per far riflettere i lettori e tutti gli studiosi in genere.

Come mai le storie di Luigi Pirandello piacciono tanto ai lettori in tutto il mondo ?

Possiamo noi capire pienamente e profondamente il segreto del suo modo di scrivere ?

C’è uno stile particolare che caratterizza la sua scrittura ?

Ognuno ha la sua idea naturalmente.

In estrema sintesi possiamo affermare che Luigi Pirandello è lo scrittore sempre attuale, studiato ovunque.

Possiamo quindi dire che il grande scrittore agrigentino è un autore molto letto in tutto il mondo, quindi non solo in Italia. Ancora oggi inoltre molte tesi di laurea nel campo della letteratura vengono realizzate su Luigi Pirandello.

Ancora su di lui possiamo dire tante cose, ad esempio possiamo parlare in modo dettagliato delle sue opere, delle sue poesie, delle sue novelle eccetera, ma l’elenco delle cose da dire e da scrivere sarebbe troppo lungo. Dobbiamo ricordare però che ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1934, cioè il premio più prestigioso del mondo.

Noi dobbiamo coltivare la memoria storica e dobbiamo valorizzare il pensiero di Luigi Pirandello . Abbiamo noi la fortuna di averlo tra i nostri siciliani illustri.

Se dobbiamo parlare brevemente delle opere di Luigi Pirandello possiamo accennare qualcosa dicendo che questi scritti contengono sempre insegnamenti molto attuali, riguardano anche l’uomo e la sua natura. Tema molto caro a Luigi Pirandello.

Questa caratteristica, in senso ampio, consente anche di rivalutare il pensiero di Luigi Pirandello in senso filosofico.

Le storie sono molto interessanti e costruite bene, catturano infatti l’attenzione del lettore fino all’ultima pagina.

Lo stile della scrittura è perfetto, inoltre alcuni ricordi della sua infanzia, che riguardano quindi naturalmente la sua epoca, sono stati utilizzati anche per costruire alcune opere.

Alcuni fatti avvenuti durante la sua giovinezza e non solo sono stati lo spunto per costruire e scrivere altre opere.

Sono convinto che le belle letture sono come delle chiavi di accesso a mondi meravigliosi dove i nostri problemi quotidiani , anche solo per un momento, possono venire anche dimenticati e la realtà può apparire poi anche diversa perché immersi nella lettura tutto dopo potrà apparire diverso.

È un lavoro di fantasia individuale e molto soggettivo naturalmente.

Luigi Pirandello ci accompagna con i suoi scritti in un percorso culturale molto profondo che accende anche la nostra fantasia e nello stesso tempo ci aiuta a riflettere sulla vita e sul tutto.

Questo discorso si può allargare anche alla filosofia.

Dalla filosofia se vogliamo possiamo passare poi anche alla scienza ed alla pedagogia e quindi in definitiva ai temi della didattica e dell’educazione. I temi educativi infatti sono sempre attuali e si intrecciano anche con la storia dell’umanità.

Tutto è collegato.

Luigi Pirandello, autore quindi sempre attuale, ci insegna in definitiva tante cose ,anche ad amare la letteratura”.

Ringraziamo ancora una volta Fabrizio Tinaglia per aver concesso a noi questa breve intervista e per aver ricordato il grande Luigi Pirandello. Grazie.