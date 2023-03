Aprile solidale con il Leo Club Ribera: quattro attività per la comunità riberese

L‘Assemblea dei soci del Leo Club Ribera ha deliberato le attività ed i service del mese di aprile 2023, dedicati alla comunità riberese e ai paesi limitrofi. Le attività prenderanno il via mercoledì 5 aprile, presso la Sala Convegni Emanuela e Giovanni Ragusa di Ribera, dove verrà offerto uno screening gratuito per l’udito, ovvero un esame audiometrico tonale in collaborazione con Amplifon e il Dott. Gabriele Caramanno.

Il giovedì successivo, il 6 aprile, il Leo Club Ribera consegnerà scatole per la raccolta di occhiali usati presso tutti i negozi di ottica della città, invitando la cittadinanza a partecipare a questa importante causa globale Lions.

Il sabato 8 aprile, in collaborazione con l’Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) e il Lions Club Ribera, si terrà la raccolta di generi alimentari per gli animali presso il Supermercato Paghi Poco di Ribera, il cui ricavato verrà consegnato alla referente cittadina E.N.P.A. Sabina Sferra.



Infine, il calendario pasquale del Leo Club Ribera si concluderà martedì 11 aprile con la presentazione del libro “Al Sole di Sicilia: Poesie in dialetto siciliano” dell’autore Pasquale Giacomazzo, presso la Sala Convegni Emanuela e Giovanni Ragusa di Ribera.

Il Leo Club Ribera si impegna ad offrire alla comunità riberese e ai paesi limitrofi attività benefiche e service utili, dimostrando il suo costante impegno a favore della solidarietà e del benessere sociale.