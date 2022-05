Aragona, da giovedì 19 maggio al via le domande per scrutatore: ecco come candidarsi

Il Sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, rende noto che in occasione delle consultazioni elettorali (referendum abrogativi ed elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale) in programma domenica 12 giugno 2022, la Commissione Elettorale Comunale ha confermato la scelta di procedere al sorteggio degli scrutatori da nominare nei seggi cittadini tra coloro che presenteranno la domanda dal 19 maggio al 24 maggio, presso la Commissione Elettorale Comunale del comune di Aragona.

Nella domanda i richiedenti, che devono precisare nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, devono attestare il possesso dei seguenti requisiti:

a) di essere iscritti nelle liste elettorali del comune;

b) di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo (il titolo di studio della scuola dell’obbligo richiesto è in riferimento alla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo di studio stesso);

c) di non essere candidato all’elezione e di non essere ascendente (nonno, genitore), discendente (fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito o moglie) del candidato.

La firma del dichiarante deve essere autenticata secondo le modalità previste dall’art. 21 comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.