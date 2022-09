Aragona. Dopo lo stop forzato torna la festa di San Vincenzo e la “Sagra della Salsiccia”

Dopo lo stop forzato dovuto dalla situazione sanitaria di emergenza, Aragona è pronta per tornare a celebrare la festa di San Vincenzo e la “Sagra della Salsiccia”.

L e braci sono pronte per scoppiettare nelle giornate di mercoledì 07 alla domenica 11 settembre per la manifestazione che animerà il centro storico della città nel segno della tradizione e dell’eccellenza gastronomica.

Con degustazioni e intrattenimento per grandi e piccini, la “Sagra della Salsiccia” giunta alla sua 35° edizione, nata dall’impulso dell’Amministrazione Comunale con la collaborazione della Pro Loco Aragona e dall’associazione Amici Raunisi, in una festa che, quest’anno, torna a svolgersi esorcizzando il periodo di difficoltà dovuto dalla pandemia da coronavirus.

Qui sotto il programma completo.