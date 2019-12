Aragona. Inaugurazione “La casa di Babbo Natale”

Sarà inaugurata domenica 15 dicembre, alle ore 17:45, ad Aragona, la VI edizione de “La Casa di Babbo Natale”. L’iniziativa, attesa da piccoli e non, è promossa dal C.A.V. “Giovanni Paolo II” di Aragona e viene inserita tra le manifestazioni a sfondo sociale del Natale aragonese. Per l’edizione 2019, i volontari del C.A.V. hanno voluto ricreare, ancora una volta, la suggestiva atmosfera del Polo Nord: tanta neve, una slitta trainata da renne, un laboratorio dove instancabili elfi producono e confezionano regali e ovviamente l’amatissimo Babbo Natale.

“Chi visita “La casa di Babbo Natale” potrà immergersi in un’atmosfera veramente magica. – spiega Anita Castellanopresidente C.A.V. Aragona- Attraverso un percorso guidato piccoli e grandi saranno accompagnati alla scoperta di un mondo fantastico popolato da elfi e renne e vivere la vera magia del Natale. La visita prevede anche il coinvolgimento dei bambini, che potranno fermarsi nel laboratorio degli elfi, scrivere con loro manine la letterina a Babbo Natale e imbucarla direttamente nella sua cassetta postale personale. La casa è stata totalmente realizzata dai volontari del C.A.V. con tanta creatività e fantasia, ma soprattutto con tanta determinazione e costanza, portando avanti l’obiettivo della promozione della tutela della vita umana e il sostentamento della gravidanza difficile o indesiderata. Sono tanti i bambini nati e tante le donne sostenute dal centro che con il passare del tempo si fanno sempre più numerose.”

Si potrà respirare aria di festa e di gioia, dunque, nella casa di Babbo Natale, ma anche di nostalgia per il Babbo Natale che all’improvviso, lo scorso 27 settembre, è venuto a mancare.

“Peppe La Mendola, lo storico Babbo Natale del C.A.V., stalasciando in noi un grande vuoto. – continua Anita Castellano – Quest’anno dedichiamo a lui l’iniziativa della Casa di Babbo Natale per l’amore con cui ha svolto il suo ruolo e per il suo grande cuore. Non sarà facile occupare il suo posto, ma è doveroso dare continuità al suo lavoro. Il C.A.V. ha ricevuto in dono dalla famiglia La Mendola, un dono dal grande valore simbolico, il vestito di velluto rosso, la barba e gli occhiali che appartenevano al nostro Peppe. Il nuovo Babbo Natale, con tanta tenacia, ha iniziato a prepararsi al suo impegnativo ruolo di sostituto.”

La casa di Babbo Natale è stata allestita in via Roma, 63 ad Aragona nei locali messi a disposizione da Germana Marotta.

“Il C.A.V. – conclude il presidente- ringrazia Germana per la sua preziosa collaborazione, gli sponsor, la famiglia di Peppe La Mendola, il comitato Sagra du Cuddiruni, il Rotary Club Colli Sicani, l’Amministrazione Comunale, i commercianti e le associazioni presenti sul territorio.”

La casa di Babbo Natale sarà aperta al pubblico dal 20 al 23 dicembre dalle ore 18:00.