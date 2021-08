ARAGONA. LITE PER UN PARCHEGGIO. DENUNCIATO PER LESIONI GRAVI.

Nella mattina di ieri 4 agosto i Carabinieri della Stazione di Aragona, conclusa l’attività di indagine avviata qualche giorno prima a seguito di una lite avvenuta in piazza della Vittoria, hanno denunciato a piede libero un pensionato del posto di 63 anni ritenuto responsabile di lesioni personali gravi. Nella circostanza i militari dell’Arma hanno ricostruito quanto accaduto accertando che il pensionato, a seguito di una banale lite avvenuta per motivi di viabilità, ha aggredito un concittadino di 87 anni procurandogli la frattura sottocapitata del femore destro. L’anziano uomo è stato sottoposto alle cure dei sanitari dell’Ospedale san Giovanni di Dio di Agrigento ove ha ottenuto 30 gg di prognosi. Per il 63enne è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento per lesioni gravi.