Armando Cacciato presenta il progetto “Luciorama” alla CVA di Canicattì

In occasione dell’atteso appuntamento del 1° maggio presso la Cantina CVA di Canicattì, il cantautore e produttore Armando Cacciato presenterà il suo nuovo progetto musicale Luciorama, un omaggio sentito e autentico all’arte senza tempo di Lucio Battisti. Accanto a Cacciato, il chitarrista Angelo Piazza, co-fondatore e arrangiatore del progetto, musicista di grande esperienza e sensibilità artistica, capace di fondere rispetto per le sonorità originali e una visione contemporanea degli arrangiamenti. La band Luciorama è composta da musicisti affermati che condividono un percorso di collaborazione e crescita comune: Roberto Puccio (chitarra elettrica), docente presso l’Accademia Circuiti Sonori, musicista versatile e incisivo, ha registrato numerosi brani per le produzioni discografiche di Armando Cacciato. Adriano Clementi (batteria), solido e sensibile interprete ritmico, ha militato in formazioni come Siciliano Sono e Feyra, contribuendo con la sua esperienza a consolidare la sezione ritmica del progetto. Peppe Di Naro (basso elettrico), bassista attento alle dinamiche collettive e dal groove deciso, collabora da anni con diverse formazioni musicali nell’ambito pop e rock. Dario Navarino (tastiere), diplomato presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Arturo Toscanini”, spazia con eleganza tra le sonorità classiche e moderne, apportando una raffinata tessitura armonica al progetto.Alla sezione vocale si aggiungono due talentuose interpreti: Desiana Bruno (corista), giovane voce emergente in piena ascesa grazie al singolo Tutto e Niente, prodotto da Circuiti Sonori, che sta raccogliendo ampi consensi da parte di pubblico e critica. Francesca Velotti (corista), affermata cantante e docente di canto presso l’Accademia Musicale Circuiti Sonori, attivamente impegnata in progetti formativi e musicali, prossima al lancio di un nuovo brano inedito. Il repertorio dei Luciorama selezionato per l’occasione si focalizzerà sui brani di Lucio Battisti che incarnano messaggi di pace, libertà e speranza, come Il mio canto libero, arricchiti da arrangiamenti rispettosi ma creativi. Non mancheranno anche alcune composizioni originali di Armando Cacciato, tra cui Radio Nostalgia, brano capace di evocare emozioni profonde e con forti tematiche sociali.

Luciorama sarà tra le band protagoniste della giornata di festa organizzata dalla CVA di Canicattì, che accoglierà il pubblico per una manifestazione dedicata alla pace, con degustazioni delle nuove annate e delle migliori etichette, stand gastronomici, animazione per bambini, musica dal vivo e momenti di solidarietà. L’ingresso è gratuito. Info: info@cvacanicatti.it – Tel. 0922 829371 – Cell. 327 3075662 – 338 7985992 – 338 7976805