Arrestato 36enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I Carabinieri della Stazione di Bivona (AG) nella mattinata odierna del 29 aprile 2022 hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un ragazzo, 36enne, bivonese, sorpreso mentre trasportava 100 grammi di marijuana a bordo della sua autovettura. I Carabinieri, durante un servizio dinamico di controllo del territorio lungo la sp 34 Bivona-Ribera finalizzato, tra l’altro, anche alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intimato l’alt al ragazzo, il quale si è mostrato sin da subito molto nervoso e agitato. Gli operanti, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno proceduto a perquisire l’autovettura rinvenendo un sacchetto in plastica, contenente 106 grammi di marijuana, abilmente nascosto sotto il sedile anteriore lato guida. A quel punto la perquisizione è stata estesa anche presso il domicilio del giovane, dove sono stati trovati altri 82 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione e svariato materiale destinato al successivo confezionamento dello stupefacente. L’arresto del giovane, rimesso immediatamente in libertà, è stato convalidato dal gip del Tribunale di Sciacca.