“Arrivederci Tristezza” Incanta il Taormina Film Fest: La Favarese Selene Caramazza Protagonista

TAORMINA, 16 Giugno 2025 – Grandi applausi al Taormina Film Fest per la presentazione di “Arrivederci Tristezza“, il nuovo film diretto da Giovanni Virgili che ha visto brillare sul grande schermo la talentuosa attrice favarese Selene Caramazza. L’opera, una produzione Movieside Cinematografia, sarà proiettata in tutte le sale cinema a partire dal prossimo 19 giugno. Il film offre una prospettiva intima e profonda sulla fine di una relazione, narrata attraverso gli occhi del protagonista maschile. Tuttavia, “Arrivederci Tristezza” va oltre la semplice rottura sentimentale, esplorando l’importanza cruciale di chiedere aiuto, di confrontarsi con le proprie paure più recondite e di trovare nuovi equilibri, anche quando la vita sembra aver perso ogni appiglio. Un messaggio potente e universale che ha risuonato con forza tra il pubblico del festival. Accanto alla brillante interpretazione di Selene Caramazza, il cast vanta la presenza di nomi di spicco del panorama attoriale italiano. Tra questi, il grande attore siciliano Nino Frassica, che con la sua innata verve aggiunge un tocco unico alla pellicola, e Alessio Vassallo, le cui performance contribuiscono a rendere la narrazione ancora più avvincente. Per Favara, la presenza di Selene Caramazza come protagonista in un film presentato a un festival di tale risonanza rappresenta un motivo di grande orgoglio. La giovane attrice, con il suo talento e la sua dedizione, continua a portare alto il nome della sua città, che le augura un futuro ricco di successi e soddisfazioni nel mondo del cinema. Non resta che attendere il 19 giugno per godersi “Arrivederci Tristezza” sul grande schermo e lasciarsi trasportare da una storia che, pur raccontando la fine, apre le porte a nuove possibilità e alla riscoperta di sé.