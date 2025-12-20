Arti marziali, la favarese Teresa Parlato protagonista in Italia e all’estero

Il 14 dicembre 2025 segna un traguardo importante per la favarese Teresa Parlato. Durante la 13ª Coppa Italia di MMA, riesce a conquistare il primo posto dopo un incontro davvero intenso. Il match si protrae per oltre nove minuti, e di fronte a lei c’è Maura Brunello, un’atleta esperta e molto resistente. La vittoria arriva con un margine minimo, 87 a 84, a dimostrazione di una performance tenuta fino all’ultimo secondo. Teresa, 39 anni e originaria di Favara, si allena presso la scuola di arti marziali Gracie Barra di Agrigento, sotto la guida del maestro Alessio Rizzo.



Pratica jiu jitsu brasiliano da quattro anni e mezzo e ha ottenuto la cintura blu due anni fa. Da allora, ha affiancato le MMA al suo lavoro sul tatami, mantenendo un’attività agonistica costante. Negli ultimi due anni da cintura blu, ha partecipato a ben 18 competizioni, affrontando in media quattro o cinque incontri per evento, per un totale di circa 80-90 atlete. Anche nei due anni da cintura bianca, ha gareggiato in otto competizioni, lottando contro 17 avversarie. Il 2025 segna anche una crescita a livello internazionale. Il 6 settembre, in Polonia, partecipa all’evento ADCC di livello intermedio nella categoria adulti, dove conquista il secondo posto su sei atlete. Il 28 settembre, in Inghilterra, gareggia alla competizione CompNet della Gracie Barra, vincendo il primo posto su quattro atlete e portando a casa una medaglia d’oro e una di bronzo. A farle compagnia c’è il maestro Salvatore Pace, allievo del suo allenatore Alessio Rizzo. La gara si svolge al centro sportivo WV Active Aldersley di Wolverhampton, vicino a Birmingham. Dal 29 ottobre al 2 novembre, Teresa è protagonista a Roma, dove conquista il primo posto all’Europeo No-Gi IBJJF, la federazione più importante del jiu jitsu brasiliano. Il 23 novembre, a Messina, si celebra un altro trionfo. La Federazione BJJ Italia ospita l’evento Kuma Challenge, dove la formula è solo submission. Otto minuti di intensa lotta si concludono con finalizzazioni nelle categorie delle cinture bianche, blu e viola. Già nel 2024, Teresa Parlato aveva raggiunto risultati notevoli, con tre match di MMA light che le sono valsi un oro e due argenti nella categoria -61,2 kg, sfidando avversari con cinture blu, marroni e nere. Nel maggio 2025, conquista anche il titolo di campionessa nazionale italiana di MMA nella categoria -61,2 kg, MMA assoluto, utilizzando paratibie e guantini. Un percorso costruito con dedizione e costanza. Teresa Parlato continua a far brillare il nome di Favara sui tatami e nelle più importanti competizioni nazionali e internazionali.

