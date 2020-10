ASD ATLETICO FAVARA , mette a segno un altro colpo per la difesa

La società annuncia il trasferimento dal Raffadali del difensore ambidestro Carmelo Argento, classe 88 .

Il presidente Giuseppe Nobile il Ds. Antonio Pirrone e la dirigenza tutta, sono entusiasti della new entry nella famiglia atletico favara che sarà già operativa da domenica contro l’empedoclina.

“Un acquisto che soddisfa in pieno le richieste del Mister Francesco Fanara – scrive il presidente Giuseppe Nobile – e ci permette di rafforzare la squadra, già ampiamente implementata ad inizio stagione con gli acquisti di Chianetta, Alba, Vella, Simone e Alongi, Marotta.

Quello che ad oggi più interessa, è salvaguardare con orgoglio i colori della nostra maglia. La nostra squadra è composta da un organico del tutto favarese, che dà un fascino in più alla nostra scalata verso la salvezza e la permanenza in prima categoria”.