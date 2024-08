ASD CastrumFavara: buona la prima!

In un pomeriggio con un caldo umido asfissiante CastrumFavara e Kamarat hanno disputato il primo allenamento congiunto stagionale. Davanti ad un pubblico numeroso, che ha preferito i sudori in tribuna al bagno al mare pur di seguire il calcio d’agosto, le due squadre hanno disputato una partita piacevole a vedersi, facendo ricorso ad ogni forma di energia fisica. Dopo i doppi carichi di lavoro predisposti da Mister Infantino e dal suo staff i gialloblu hanno fatto vedere già prime trame di bel gioco, davanti ad un Kamarat allenato dal favarese Francesco Fanara, ottima squadra ben messa in campo ed allestita per la vittoria del campionato di Promozione.

Il risultato finale è stato a favore dei padroni di casa con gol nel primo tempo del favarese Samuele Cammilleri e Calogero La Piana e nella ripresa dal giovane attaccante Diego Ferruzza. Per la squadra montana in gol due favaresi doc: Giuseppe Marchica e Totò Vaccaro.

Ampia rotazione per quasi tutta la rosa a disposizione di Infantino. Domani mattina altro allenamento e poi alle 18.00 allenamento congiunto con la squadra giovanile del Gemini.