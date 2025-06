ASD Castrumfavara, nuovo assetto societario e via alla stagione 2025/2026

L’ASD Castrumfavara ha riordinato il proprio organigramma al termine dell’assemblea dei soci, in vista dell’avvio della stagione calcistica 2025/2026. Alla guida della società ci saranno i presidenti Salvatore Crapanzano, Rino Castronovo e Salvatore Marrone, affiancati dai vicepresidenti Marco Dulcetta, Giuseppe Palumbo Piccionello e Francesco Vullo. La direzione sportiva viene assegnata a Totò Catania: “Oggi ricevo con orgoglio – sono le prime parole di Totò Catania appena arrivato a Favara- l’incarico di direttore sportivo di una storica società calcistica, in una città che rappresenterà la nostra provincia in Serie D. Devo ringraziare la società tutta per l’opportunità datami e la stima dimostratami. Sono sicuro di ricambiare con il massimo impegno, mettendo al servizio della società le mie conoscenze ed esperienze acquisite negli anni. Voglio portare all’interno dello spogliatoio e della struttura il “vecchio modello di calcio”, fatto di valori, di rispetto e di lealtà. Chiedo ai tifosi, conosciuti per il proprio calore e la propria passione, di stare vicino sempre a questa società fatta di uomini che amano il Favara. Da oggi sarò il primo tifoso dei gialloblu e con il mio ruolo voglio dare il massimo a questa splendida comunità”.



La direzione generale è affidata a Giuseppe Cusumano, con Vincenzo Piazza e Marco Salemi nel ruolo di vice. Angelo Sciortino ricopre il ruolo di segretario generale, Carmelo Scutellà quello di tesoriere. Fausto Giacchetto è responsabile dell’amministrazione e del controllo. La comunicazione sarà curata da Giuseppe Piscopo, mentre la gestione delle pagine social è affidata ad Agnese Piscopo. Pasquale Capodici guiderà l’area tecnica, supportato da Angelo Costanza come vice. Il team manager sarà composto da Gino Mendolia e Giuseppe Castronovo. Fausto Giacchetto e Antonio Ciccotto saranno i dirigenti accompagnatori. Per il settore giovanile il responsabile è Rosario Sorce, mentre la scuola calcio sarà diretta da Carmelo Trupia. La parte grafica è curata da Roberta Piscopo. L’area medica sarà seguita dal dottor Carmelo Sgarito con il supporto di Giuseppe Pullara come vice. Il marketing è affidato a Salvatore Principato, che sarà anche uno dei responsabili della biglietteria insieme a Francesco Caramazza e Giuseppe Marotta. La sicurezza è gestita da Salvatore Principato e Marco Salemi, mentre per gli impianti sportivi il referente è Giuseppe Vullo. L’area legale è di competenza di Vincenzo Russello. Giampiero Chianetta seguirà i rapporti con la tifoseria. Don Lillo Di Salvo è confermato padre spirituale della società. L’area hospitality sarà gestita da Pasquale Broccia e Giuseppe Moscato. Lasciano l’organico per nuovi impegni professionali il dottor Claudio Vella, che non farà più parte dell’area medica. A lui la società ha rivolto un ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati.

Con un lungo e sentito messaggio, il medico Claudio Vella, ha voluto salutare e ringraziare tutti: “A conclusione di due stagioni ricche di passione, emozioni e soddisfazioni calcistiche, è giunto il momento dei titoli di coda. Ringrazio gli amici che mi hanno voluto con loro, i presidenti Rino e Totò, le amicizie nate dentro al Bruccoleri, chi ha lavorato con me per garantire il benessere dei ragazzi, la famiglia Restivo, i mister Catalano e Infantino con i loro staff, e tutti i calciatori che hanno indossato la nostra maglia. Ora torno a fare il tifoso, magari in curva con quei ragazzi che non hanno mai fatto mancare il loro supporto.”

La nuova stagione può partire con una struttura solida, ruoli ben definiti e tanta voglia di continuare a crescere, dentro e fuori dal campo. L’entusiasmo non manca, così come l’impegno di chi lavora ogni giorno per far crescere il progetto sportivo. La redazione di Favaraweb augura all’ASD Castrumfavara un campionato ricco di soddisfazioni, passione e risultati.