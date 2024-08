ASD CastrumFavara: sabato la prima uscita

È anticipata alle 17.30, e non alle 18.00 come programmata precedentemente, la prima uscita davanti ai propri tifosi dei gialloblù. Ospiti per un interessante allenamento congiunto il Kamarat, squadra che milita in promozione ma che è stata allestita per un campionato ambizioso. La sfida si gioca su un’asse Cammarata-Favara che vede sulle rispettive panchine l’ex capitano e bandiera gialloblù Francesco Fanara, favarese doc, e Pietro Infantino, nativo di Cammarata e che debutta quest’anno proprio a Favara. Nel Kamarat tanti ex gialloblù del passato e del recente, come Vito Lupo e Alexandro Noto, fino a giugno protagonisti al “Bruccoleri”. Tanti bei motivi per un pomeriggio al “Bruccoleri” (ingresso gratuito in tribuna coperta) per la “prima uscita della CastrumFavara, da lunedì al lavoro sotto un sole cocente. Doppie sedute quotidiane di allenamento per un gruppo che già, a pochi giorni dal raduno, sembra conoscersi da tempo. Un buon inizio, facilitato dall’empatia dello staff tecnico composto, oltre da Mister Pietro Infantino, anche dal secondo Nunzio Dario Di Dio, da Lillo Giardina, da Michele Gallo, da Andrea Rizzo e da Carmelo Trupia, allenatore della Juniores.