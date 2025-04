Asilo nido vicino all’antenna, Cucchiara e Bellavia rispondono a Indelicato e Lentini: “Meno Facebook e più studio degli atti. Noi costruttori, non sabotatori”

Non si placa il dibattito politico attorno alla realizzazione del nuovo asilo nido comunale in via Cicero e De Francisca. Dopo le dure critiche mosse dai consiglieri comunali Miriam Indelicato e Giuseppe Lentini, arriva la pronta replica dei colleghi Pasquale Cucchiara (Alleanza Verdi – Sinistra) e Salvatore Bellavia (Partito Democratico), che accusano l’opposizione di superficialità e strumentalizzazione.“Prendiamo atto che i colleghi Lentini e Indelicato, invece di studiare gli atti politico-amministrativi di riferimento, preferiscono spulciare i profili Facebook dei colleghi – dichiarano Cucchiara e Bellavia – Purtroppo, il livello della discussione resta estremamente basso, trascinato da chi ha sistematicamente boicottato ogni finanziamento utile alla città, compreso quello per la scuola ‘A. Mendola’”. I due consiglieri di maggioranza esprimono stupore per “l’accanimento politico” attorno a una scelta che, a loro dire, ha l’unico scopo di non perdere un finanziamento pubblico da oltre un milione di euro. “Stiamo iniziando a riflettere se l’azione politica dei colleghi sia orientata più alla tutela dell’antenna che all’interesse collettivo”, affermano polemicamente. Nel mirino anche la mozione presentata da Lentini e Indelicato in Consiglio comunale, giudicata “parziale e priva di approfondimento tecnico-politico” per quattro motivi principali: 1. Non esiste uno studio concreto sulla reale distanza tra l’asilo e l’antenna; 2. Le presunte irregolarità tecniche sono già state smentite dal dirigente nella seduta del 30 settembre 2025; 3. Non è stata indicata alcuna alternativa concreta al sito attuale; 4. La posizione politica della maggioranza è stata mistificata nella comunicazione pubblica.“L’antenna Wind Tre prevista in via Cicero e De Francisca dista 140 metri dall’edificio scolastico – precisano Cucchiara e Bellavia – mentre quella più vicina è a 450 metri.”. I consiglieri di maggioranza sottolineano anche che, durante una seduta del Consiglio comunale, è stato chiesto espressamente ai colleghi di opposizione quale fosse la loro proposta alternativa. “Ci è stato risposto vagamente che l’asilo andava inserito in una scuola, ma senza indicare con precisione quale: il plesso ‘G. Guarino’? Via Agrigento? Nessuno lo sa. Ecco come si fa opposizione a Favara: criticando senza proporre”. Sul fronte delle antenne, Cucchiara e Bellavia chiariscono la loro posizione: “Non siamo contro le antenne, ma abbiamo contestato il sito individuato, tanto che l’amministrazione ha presentato ricorso al TAR. E il TAR ha stabilito che le onde radio non sono nocive per la salute. Questo lo dice lo Stato, non Lentini e Indelicato”. I due consiglieri ricordano infine che anche la Regione Toscana ha avviato uno studio sull’impatto del 5G e dichiarano di essere pronti a intervenire se emergeranno dati scientifici allarmanti. Ma, concludono, “il dibattito politico deve basarsi su dati concreti e proposte costruttive. Noi continueremo a lavorare per garantire a Favara servizi essenziali, come l’asilo nido, nel rispetto della sicurezza e del buon senso. Il nostro compito è costruire, non distruggere”.