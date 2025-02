“Aspettando la Sagra”, entusiasmante apripista al 77° Mandorlo in Fiore ad Agrigento

Entusiasmo e partecipazione al Teatro Pirandello di Agrigento in occasione dell’anteprima del 77° Mandorlo in Fiore, intitolata “Aspettando la Sagra – Amuri Amuri. Canti, musiche delle tradizioni popolari agrigentine”.

Circa ottanta artisti agrigentini sono stati protagonisti sul palco con canti e musiche del repertorio tradizionale, rendendo un omaggio vibrante e denso di emozioni alla cultura popolare, tra consensi e applausi. Nel corso della serata, condotta da Valentina Alaimo e Davide Sardo, è stato ufficialmente presentato il programma della manifestazione, che si preannuncia ricca di eventi.





P oi mercoledì 12 marzo il Teatro Pirandello ospiterà uno spettacolo tributo alle danze latino-americane. E giovedì 13 marzo i gruppi folk animeranno la via Atenea e i locali con esibizioni musicali e coreografie coinvolgenti. Venerdì 14 marzo sarà la volta della tradizionale fiaccolata, che quest’anno, si concluderà in piazza Cavour con una performance di balli sudamericani, a cui parteciperanno anche le scuole di ballo cittadine. Non mancheranno inoltre i mercatini al Viale della Vittoria e il Food Village in piazza Stazione, dove cittadini e turisti potranno degustare le eccellenze enogastronomiche del territorio. Le sfilate mattutine dei gruppi folkloristici domenica 9 e 16 marzo in città. Martedì 11 marzo la significativa e suggestiva accensione del Tripode al Tempio della Concordia, testimonianza di pace e fratellanza tra i popoli.oi mercoledì 12 marzo il Teatro Pirandello ospiterà uno spettacolo tributo alle danze latino-americane. E giovedì 13 marzo i gruppi folk animeranno la via Atenea e i locali con esibizioni musicali e coreografie coinvolgenti. Venerdì 14 marzo sarà la volta della tradizionale fiaccolata, che quest’anno, si concluderà in piazza Cavour con una performance di balli sudamericani, a cui parteciperanno anche le scuole di ballo cittadine. Non mancheranno inoltre i mercatini al Viale della Vittoria e il Food Village in piazza Stazione, dove cittadini e turisti potranno degustare le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Gli spettacoli dei gruppi folkloristici, anche dei “Bambini del Mondo”, si svolgeranno al Palacongressi. La cerimonia di premiazione con la consegna del Tempio d’Oro domenica 16 marzo al pomeriggio innanzi al Tempio della Concordia.

Il sindaco, Francesco Miccichè, afferma: “Siamo orgogliosi di presentare un’edizione del Mandorlo in Fiore che coniuga tradizione e innovazione. Questo evento rappresenta non solo un momento di festa per la nostra comunità, ma anche un’importante vetrina per la città e per la Valle dei Templi, attirando visitatori da ogni parte del mondo, peraltro in occasione dell’anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura.”

E l’assessore e coordinatore del 77° Mandorlo in Fiore, Carmelo Cantone, aggiunge: “Il Mandorlo in Fiore è un’occasione unica per celebrare le culture popolari, promuovere il turismo e valorizzare il nostro patrimonio artistico.

Abbiamo lavorato affinché questa edizione sia ancora più inclusiva e coinvolgente, offrendo esperienze indimenticabili a tutti coloro che parteciperanno. Invitiamo a partecipare, per vivere insieme la magia del Mandorlo in Fiore, una settimana di accoglienza e condivisione culturale che continua a rinnovarsi anno dopo anno.”