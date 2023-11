Assemblea cruciale a Favara: Lavoratori precari e sindacati uniscono le forze per la stabilizzazione

Questa mattina, l’aula consigliare Falcone – Borsellino del comune di Favara è stata teatro di un evento di grande risonanza: un’assemblea cruciale convocata dalle federazioni sindacali CGIL, CISL, CSA e dai rappresentanti dei lavoratori della funzione pubblica. L’attenzione è stata focalizzata sulla questione premente della stabilizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti comunali precari. L’aula, pervasa da un’atmosfera carica di tensione e determinazione, ha accolto numerosi lavoratori precari desiderosi di partecipare al vivace dibattito. Il termine ultimo per la stabilizzazione, fissato al 31 dicembre 2023, ha catalizzato l’attenzione di tutti i presenti, creando una consapevolezza diffusa sulla gravità della situazione. Le federazioni sindacali CGIL, CISL, CSA hanno preso la parola, affiancate dal presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi e da alcuni rappresentanti dei lavoratori precari. La discussione ha evidenziato la necessità di adottare provvedimenti immediati per evitare il rischio concreto che, a partire dal primo gennaio 2024, la comunità non possa garantire essenziali servizi pubblici. La situazione, oltre a mettere a repentaglio la stabilità lavorativa dei dipendenti comunali, potrebbe impattare negativamente sulla qualità generale dei servizi offerti alla cittadinanza. In risposta a questa emergenza imminente, le federazioni sindacali hanno espresso con fermezza la richiesta di un intervento urgente da parte delle autorità competenti.



Miriam Mignemi, presidente del consiglio comunale, ha sottolineato l’importanza di affrontare questa sfida con determinazione e tempestività. Ha annunciato la convocazione di un consiglio comunale urgente in cui i lavoratori precari potranno esprimere le proprie preoccupazioni e proposte. In un momento in cui la comunità si trova sospesa tra la speranza di una soluzione e la preoccupazione per il futuro, è emersa una chiara volontà di collaborazione tra i lavoratori precari, le federazioni sindacali e le istituzioni locali. La salvaguardia dei diritti dei lavoratori e la continuità dei servizi pubblici sono diventati obiettivi comuni che richiedono azioni immediate e coordinate.