Assenti ma ottimisti: Lentini e Indelicato credono in incontri futuri per colmare il vuoto Istituzionale

In una dichiarazione pervasa da un tono di rammarico, i consiglieri comunali Giuseppe Lentini e Miriam Indelicato esprimono il loro profondo dispiacere per l’assenza alla visita istituzionale del Prefetto avvenuta il 22 novembre 2023. I due esponenti, in una nota congiunta, colpevolizzano il Sindaco Palumbo per il breve preavviso fornito, sottolineando come ciò abbia impedito loro di annullare impegni personali già pianificati. Nonostante la delusione per questa mancata opportunità di rappresentanza, Lentini e Indelicato manifestano fiducia nella possibilità di recuperare tale lacuna in incontri futuri. Di seguito, riportiamo integralmente la loro dichiarazione: “Siamo dispiaciuti e amareggiati per non essere stati presenti nella giornata oggi 22 novembre 2023 per la visita istituzionale di sua eccellenza il Prefetto. Purtroppo il poco preavviso datoci dal Sindaco Palumbo non ha fatto sì che potessimo annullare impegni personali pregressi. Siamo certi che non mancherà occasione per sopperire a questo mancato incontro”.