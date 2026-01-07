Assessore Cassaro: “Il TPL è un diritto sociale e un investimento per la città”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato dell’Assessore alle Politiche Sociali di Favara, Vincenzo Cassaro, che illustra le novità e i potenziamenti previsti per il Trasporto Pubblico Locale urbano. L’assessore sottolinea come il nuovo servizio sia frutto di una scelta politica chiara, considerare la mobilità un diritto sociale fondamentale, garantendo accesso ai servizi, riduzione delle disuguaglianze e tutela dell’ambiente. Il testo evidenzia gli interventi organizzativi, la sicurezza, l’attenzione all’utenza e alla sostenibilità ambientale, mostrando l’impegno dell’Amministrazione a costruire una città più giusta, accessibile e sostenibile. Di seguito il comunicato integrale: “L’Amministrazione Comunale di Favara presenta alla cittadinanza le migliorie previste per il servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano, frutto di una chiara scelta politica che riconosce la mobilità come un diritto sociale fondamentale e come strumento essenziale per garantire equità, accesso ai servizi pubblici e tutela dell’ambiente.

Il nuovo servizio di TPL è stato costruito con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali, offrendo un servizio pubblico efficiente, sicuro e accessibile, in particolare per studenti, anziani, lavoratrici e lavoratori, persone con fragilità economiche e sociali che quotidianamente dipendono dal trasporto pubblico per muoversi in città.

Il modello organizzativo adottato prevede una presenza stabile e radicata sul territorio, con uffici operativi e rimessa nel Comune di Favara, un referente sempre reperibile e un sistema di gestione in grado di monitorare costantemente il servizio. Questo consente all’Amministrazione di esercitare un ruolo attivo di indirizzo e controllo pubblico, nell’interesse della collettività.

Il servizio urbano sarà articolato su due linee principali, con una frequenza regolare e una copertura omogenea della città. In particolare, è stato previsto un potenziamento dei collegamenti verso la zona di San Francesco, area destinata ad accogliere la quasi totalità degli uffici comunali, al fine di garantire un accesso agevole ai servizi pubblici senza ricorrere all’uso dell’auto privata, riducendo traffico e disagi per cittadini e lavoratori.

Un’attenzione specifica è riservata alla relazione con l’utenza, attraverso la presenza di due punti informativi e biglietterie sul territorio comunale, pensati come luoghi di ascolto, orientamento e assistenza, fondamentali per garantire inclusione e supporto alle persone più fragili.

Grande rilievo è dato anche ai temi della sicurezza, della salute e della qualità del servizio: manutenzione programmata e straordinaria dei mezzi, controlli periodici, sanificazione quotidiana e settimanale degli autobus e sistemi di geolocalizzazione rappresentano strumenti concreti per tutelare l’utenza e migliorare l’affidabilità del servizio.

La scelta di investire sulla sostenibilità ambientale è parte integrante di questo progetto. L’impresa aggiudicataria ha assunto l’impegno ad acquistare nel corso del 2026 due nuovi autobus di ultima generazione a basso impatto ambientale, contribuendo alla riduzione delle emissioni inquinanti e alla costruzione di una mobilità urbana coerente con gli obiettivi della transizione ecologica.

È inoltre garantita la disponibilità di mezzi di riserva e di rinforzo, per assicurare la continuità del servizio anche in presenza di imprevisti, evitando che eventuali criticità ricadano sui cittadini.

Tra le azioni migliorative, l’Amministrazione valorizza la possibilità di attivare servizi navetta gratuiti in occasione di eventi e manifestazioni, come scelta concreta per ridurre il traffico, migliorare la vivibilità degli spazi urbani e promuovere una fruizione collettiva e sostenibile della città.

«Il Trasporto Pubblico Locale non è una voce di spesa, ma un investimento sociale e ambientale – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali con delega al Trasporto Pubblico Locale –. Rafforzare il TPL significa garantire diritti, contrastare le disuguaglianze e costruire una città più giusta, accessibile e rispettosa dell’ambiente».

L’Amministrazione Comunale continuerà a esercitare un ruolo attivo di indirizzo politico e controllo pubblico, affinché il Trasporto Pubblico Locale resti uno strumento al servizio della comunità e contribuisca alla costruzione di un modello di città più equo, solidale e sostenibile.”