Assistere i pazienti dopo il ricovero utilizzando l’IA, arriva “Vistita Smart” dell’azienda agrigentina “Medical Cloud”

Il nuovo sistema è già in funzione a in collaborazione con l’Asp di Siracusa: si tratta di una delle prime 30 aziende sanitarie ad aver approntato questo servizio

Essere più vicini ai pazienti sfruttando le nuove tecnologie, con un approccio innovativo e integrato. E’ questo lo scopo del servizio di telemedicina “Over 65” messo in funzione dall’Asp di Siracusa per facilitare l’assistenza dei pazienti dopo il ricovero nelle strutture sanitarie del territorio Aretuseo. Un progetto che ha il “cuore” nella città dei Templi.

Al centro di tutto c’è l’app “Visita Smart”, creata dall’azienda agrigentina Medical Cloud: grazie a questa sarà possibile connettere pazienti e operatori sanitari in un ecosistema sicuro e intuitivo, raccogliere e analizzare dati clinici con il supporto dell’intelligenza artificiale e attivare tempestivamente medici e infermieri in caso di parametri anomali.

Con questa infrastruttura, l’azienda agrigentina porta la medicina in cloud al servizio della sanità pubblica, trasformando il percorso di cura in un’esperienza continua, accessibile e personalizzata. L’obiettivo è offrire ai pazienti e ai cittadini una presa in carico moderna, efficace e vicina, riducendo complicanze e ricoveri evitabili e quindi migliorare la salute e diminuire i costi per il Pubblico. L’Asp di Siracusa è al momento una delle prime trenta aziende in Italia a dotarsi di servizi similari.

“Abbiamo progettato la piattaforma per rendere la sanità più vicina alle persone. Con Over65, già utilizzato più di un migliaio di volte, dimostriamo che la tecnologia cloud e l’intelligenza artificiale, se ben integrate, possono migliorare concretamente la vita dei pazienti – ha dichiarato l’amministratore della Medical Cloud Ivano Midulla -. Con questa collaborazione, l’Asp Siracusa mette al centro i cittadini più fragili, utilizzando strumenti innovativi per garantire continuità e sicurezza delle cure. La prova che la tecnologia, quando è a misura di uomo, è una risorsa straordinaria”.